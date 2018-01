Pitti Uomo 93: le novità da non lasciarsi scappare

Funzionalità ed estetica vanno a braccetto da Woolrich, e a dimostrarlo, nella nuova collezione A/I 2018-19, sono una serie di modelli altamente performanti e di tendenza come il Woolrich Short Jacket, piumino corto trapuntato con cappuccio imbottito, due tasche applicate, polsini a costine e isolamento antivento in piuma 90/10, nonché rivisitazione contemporanea della storica Sierra Family in color block con stampa sheep skin, e il nuovo Military Parka, reinterpretazione in chiave militare dell’iconico Parka High Collar, dotato di cappuccio con fodera in pelle di montone e zip centrale, due tasche diagonali con patta a chiusura antipioggia, isolamento antivento 90/10, ma soprattutto uno speciale patch con il logo di nascita del brand: 1830.

Pino Lerario torna alle origini, quando il nonno realizzava scarpe all’interno del suo laboratorio artigianale, e da cui nacque per l’appunto il nome del brand, Tagliatore, riferendosi proprio all’attività di intagliare le tomaie. La calzatura diventa così uno dei focus principali della nuova collezione, introducendosi all’interno di un progetto di brand extension che l’azienda sta sviluppando da quattro stagioni per ampliare la proposta ad un vero e proprio total look. Sette i modelli proposti: Oxford, derby, mocassini e duilio coda di rondine realizzati da maestri calzolai toscani adoperando materiali pregiati come il vitello abrasivato, spazzolato o washed, suole in cuoio rifinite a mano ed inserti/isole in gomma anti-pioggia personalizzate con il logo di Tagliatore.

K-Way® porta a Pitti il cuore pulsante della sua nuova A/I 2018-19: la label Première, composta dalle collezioni Accessories, Luggage e Apparel. Quest’ultima è caratterizzata da tessuti altamente innovativi e da una palette colori definita da nuove grafiche contemporanee. Tra i key pieces, il “Leonard Warm Double Shearling”, l’anorak reversibile dalla lunghezza media e dalla vestibilità regolare, realizzato in nylon ripstop impermeabile, antivento e traspirante, con fodera interna in pile, apertura frontale con mezza zip K-Way®, cursore personalizzato in metallo, cuciture termo-nastrate, tasche con chiusura a pressione, QR label interna e logo macro in silicone applicato; il “Renald Wool 3 Layers Tartan”, la mantella realizzata in tessuto a 3 strati, rispettivamente composti da uno strato esterno in misto lana, da una membrana intermedia impermeabile, traspirante e antivento, e da uno strato interno in rete di poliestere. Dotata di cappuccio fisso regolabile con draw cord interna, due tasche frontali, QR label interna, logo bianco in silicone applicato, cuciture termo-nastrate, apertura frontale con iconica zip impermeabile e puller in metallo; ed infine, il LUDOVIC SPACER MACRO LOGO, ovvero la felpa con cappuccio dalla vestibilità attillata, realizzata in tessuto spacer a tre strati 100% poly, dotata di maxi logo impresso frontalmente e da QR label interna.

LEONARD WARM DOUBLE SHEARLING

RENALD WOOL 3 LAYERS TARTAN

LUDOVIC SPACER MACRO LOGO

Tradizione e tanta ricerca sono gli elementi chiave che contraddistinguono ogni collezione di Berwich e che per la prossima stagione invernale lo hanno portato a dar vita a tanti nuovi modelli interpretati con il gusto dell’eleganza italiana, come: il pantalone in lana lavata regimental, con due pinces carrot fit, tasche sui fianchi e bottoni per bratelle; il pantalone in lana micro-effetto irlandese, flat front regular fit, con tasche all’americana e taschino posteriore con pattina dal sapore retrò; ed il pantalone in flanella cardata con stiro della piega deciso, due pinces carrot fit, tasche sui fianchi e bottoni per bretelle.

Il cosiddetto “Salon of Excellence”, che avrà luogo durante Pitti a Palazzo Capponi Vettori, vedrà presenziare tra i talenti della sartoria e i maestri dell’artigianato Carlo Pignatelli, con la sua sua nuova collezione “Best Seller 2018”. Una pregiata selezione di abiti formali, il cui protagonista è il tight, che renderanno omaggio al savoir faire artigianale, con tessuti preziosi come i velluti, ma non solo, valorizzati da speciali dettagli e finiture. Proposti in tonalità classiche ed eleganti come il nero, il fumo e il viola.

Si riconferma a Pitti, come di consueto, anche Lardini, proponendo in occasione della 93esima edizione il suo nuovo gentry. Nell’Inghilterra del passato veniva così definita la classe sociale costituita dalla nobiltà di campagna, che comprendeva grandi e piccoli proprietari terrieri. La reinterpretazione in chiave moderna di Lardini, per l’autunno/inverno 2018-19, vede protagoniste giacche, spesso sfoderate, e pantaloni costruiti in modo quasi architettonico, ma allo stesso morbidi e confortevoli. Oltre a cappotti e outerwear come field jacket, trench, parka, peacoat, montgomery e pastrani proposti in una variante differente da quella militare. Tra i dettagli immancabili i bottoni d’osso, gli interni in vaiella da camiceria, le martingale. Il tutto proposto con tessuti preziosi come cachemire, mohair, alpaca, camel hair e canvas. Ma non solo.

Tra i protagonisti dell’universo delle calzature “active”, rientra senza dubbio Voile Blanche, brand fondato nel 2004 e prodotto da Falc S.p.A., Gruppo con sede a Civitanova Marche che da oltre quarant’anni eccelle nel settore grazie alla qualità e all’innovazione dei suoi prodotti. Per la prossima stagione invernale Voile Blanche propone una serie di modelli realizzati combinando materiali caldi e lussuosi come il montone e le lane, e adoperando come sempre silhouette semplici, ma incisive. “Filosofia di stile” che riguarda tutte le sue collezioni, dove l’attenzione è focalizzata su un concetto di lusso che nasce dall’uso discreto ed elegante dei materiali, senza troppi eccessi. Qualche dettaglio della nuova collezione: i materiali sono stratificati e a contrasto, i pellami sono ossidati, patinati e a volte sporcati di ruggine e gomma per ottenere un effetto “used”, accompagnati da spalmature di colore e a materiali plastici. Presenti, qua e la, richiami all’arte africana attraverso suggestioni etno-chic. Borchie, strass, glitter e piume, invece, caratterizzano la collezione donna su una palette cromatica che vede scendere in campo tonalità scure e marine schiarite da verdi vividi, tocchi fluorescenti e pastello.

Tra le novità della nuova edizione di Pitti la prima collezione prêt-à-porter di calzature frutto della collaborazione tra Fanga, marchio fondato dal giovane Bruno Riffeser Monti nel 2016, da uomo e da donna, di alta gamma e rigorosamente Made in Italy, e Alessandro Squarzi. Fanga, che in dialetto bolognese significa scarpa, proporrà quattro modelli: la francesina, il mocassino, il modello doppia fibbia e il Chelsea Boot, con cucitura Goodyear eseguita a macchina e pellami morbidi come i vitelli francesi, quello dell’Alligatore Mississippi, il vitello rovesciato, la pelle di Razza e il camoscio, ma anche il denim. Particolare il dettaglio in metallo posto sul retro della calzatura: viene creato ad hoc per ogni scarpa e quindi personalizzato a seconda dei propri gusti, avendo la possibilità di sceglierne la forma, le finiture, il materiale, la cifratura e gli eventuali simboli.

È una stagione ricca di novità quella di Rossignol: dal lancio della collezione STUDIO con Andrea Pompilio a quello della linea CREATEUR disegnata da Jean-Charles de Castelbajac fino alla capsule collection realizzata in collaborazione con Wallpaper*. Ma a presenziare all’interno del centralissimo stand di Pitti sarà la linea Sport-Chic. Qui a giocare il ruolo da protagonista è il connubio tra lifestyle e tecnicità, rendendo la collezione la proposta ideale per il tempo libero e per l’après-ski. I tessuti sono imbottiti, super sottili o elastici, accompagnati da elementi termosaldati; la vestibilità è slim ed ergonomica.

Pony, marchio di culto per le generazioni anni Settanta che da tempo è tornato a far parlare di sé sul mercato italiano ed europeo, porta a Pitti uno dei suoi modelli heritage per celebrare il 45esimo anniversario del brand dalla sua fondazione, avvenuta a Manhattan nel 1972. Chiamato all’appello, quindi, il Top Star, a cui è stato aggiunto per l’occasione un graffito dedicato alla città di New York, in onore alla street culture americana. Inevitabile per un brand che è nato in quel contesto e che tutt’ora continua ad essere un punto di riferimento per gli artisti underground statunitensi.

add partecipa alla nuova edizione di Pitti Uomo presentando in Fortezza da Basso una collezione invernale che vede nei seguenti due modelli i migliori interpreti: il parka oversize imbottito in piumino d’oca, realizzato in tessuto polysand opaco e idrorepellente, impreziosito da cappuccio in pelliccia di Raccoon naturale, interno collo in montone e dotato di moschettone con logo sulla zip frontale; e il bomber imbottito in piumino d’anatra, realizzato in tessuto polysand opaco e idrorepellente. Anche quest’ultimo dotato di moschettone con logo sulla zip, da pelliccia in Raccoon naturale sul bordo del cappuccio e da montone per l’interno del collo.

Doucal’s, marchio di calzature rigorosamente Made in Italy, torna a Pitti ampliando il proprio stand, che occuperà ora una superficie di 50 mq. L’idea è quella accogliere il visitatore in uno spazio che renda l’idea di una raffinata lounge, circondati dai nuovi modelli invernali ispirati alla suggestiva atmosfera dei paesaggi di montagna degli anni Settanta. Il tutto accompagnato dalla dimostrazione della cucitura fatta a mano da parte di un giovane artigiano.

Morbide, calde e realizzate con i filati più pregiati le calze Made in Italy di Alto Milano. Tra le novità della collezione invernale il nuovo modello a pois in puro Merinos Extrafine stretch con trattamento total easy care, e quindi lavabile in lavatrice. Ideale per sdrammatizzare un look formale con le sue tinte audaci, come il fucsia, in alternativa a quelle più classiche.

Tra i key pieces della sua collezione A/I 2018-19 il cappotto trapuntato con cappuccio e quello in panno di lana a quadri. Brand nato nel 2012 con l’obiettivo di realizzare giacche in grado di racchiudere, al tempo stesso, la leggerezza del duvet e della piuma d’oca con il gusto dello stile italiano, Puntododici porta in Fortezza da Basso una serie di modelli dallo stile essenziale e dai materiali innovativi e performanti. Facendo diventare il capospalla un passepartout da sfoggiare in ogni occasione.

Dal mare alla città. Il focus per la prossima stagione fredda di North Sails è proprio questo: far diventare ogni capo, grazie al prezioso know-how del brand, il più versatile possibile, diventando così la soluzione ideale anche per chi vive in città. Indispensabili perciò capi funzionali, performanti e di stile. Tra i pezzi chiave della nuova A/I il parka 3-in-1 idrorepellente con giacca interna staccabile e la giacca 3-Layers Pro impermeabile fino a 10.000 WP, facente parte della linea NSX Performance. Così come la NSX Recycled Jacket, realizzata con tessuto e imbottitura PRIMALOFT® SILVER, materiali riciclati al 100%, e il NorLam™ 3L, un tessuto a tre strati, molto leggero, super performante e naturalmente impermeabile. Tra i suoi dettagli le cuciture completamente nastrate.

Parka 3-in-1

3-Layers Pro Jacket

NSX Recycled Jacket