Carmens: la nuova capsule collection Colors Manifesto

Carmens, il brand veneto di calzature nato nel cuore della valle termale dei colli Euganei, celebra l’arrivo della primavera con la capsule collection Colors Manifesto, pensata per completare i look della stagione.

15 modelli, icone senza tempo del guardaroba femminile, eleganti e allo stesso tempo perfetti per ogni occasione. Dalla classica décolleté al bootie più contemporaneo con punta e tacco a rocchetto, dal mocassino decorato con le frange alla ballerina chiusa con cinturino e impreziosita dal logo di Carmens, tutti realizzati in limited edition, utilizzando i pellami più tradizionali come il vitello e la vernice e lavorazioni speciali come la pelle stampata con texture retinata effetto metallizzato. E in tanti colori e tonalità differenti: turchese chiaro o bluette, rosa fucsia o candy, oro o argento, gli immancabili bianco e nero e, ancora, grigio pietra, violetto, rosso, azzurro…

In vendita nel monomarca di Roma e su carmens.it