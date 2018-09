La star di Gomorra dice sì in Elisabetta Polignano

Bianco, in duchesse di seta dalla linea ampia e morbida, con una coda importante e staccabile ed un giacchino realizzato in pizzo tridimensionale e impreziosito da piccoli ricami. Velo corto, per non coprire lo strascico, e bouquet di mughetti. “Mi è apparso letteralmente in sogno e quando Elisabetta l’ha disegnato ho pensato ‘è lui!'”.

Cristiana Dell’Anna, attrice italiana tra le protagoniste della serie Gomorra nelle vesti di Patrizia Santoro, ha pronunciato il fatidico sì, in Toscana, indossando un abito firmato dalla stilista pugliese Elisabetta Polignano. “Volerlo descrivere è come voler descrivere se stessi, ha una struttura quasi matematica, unita a una forte componente romantica. Ne amo molto la preziosità del tessuto, molto particolare. Un mix perfetto tra la genialità di Elisabetta e l’arte di Marisa”.

La boutique a cui si è rivolta l’attrice, infatti, è la pugliese “Le Spose di Marisa Polignano”, sorella e da sempre preziosa collaboratrice della stilista, che ha saputo consigliare alla Dell’Anna l’abito dei suoi sogni. “Mi sono trovata sin da subito sulla loro stessa lunghezza d’onda, mi sono emozionata. Senza di loro non avrebbe avuto lo stesso valore affettivo e la stessa magia che sognavo”.