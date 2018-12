Lardini: René Gruau detta lo stile per la P/E 2019

Lardini apre le porte del suo Club, quello in cui uomini sofisticati e consapevoli del proprio stile si riuniscono, legati indissolubilmente dal buon vivere e dal puro e semplice piacere della condivisione. E lo fa svelando quelli che diventeranno i pezzi chiave della collezione primavera/estate 2019 firmata dal direttore creativo Luigi Lardini e dal prezioso ufficio stile. Che ogni stagione si dedica con grande passione e grande intuito alla creazione di uno stile maschile conosciuto in tutto il mondo. A tradurlo in fotografia il grande talento svizzero Toni Thorimbert, a cui il Gruppo marchigiano ha affidato l’advertising. Prendendo spunto dai colori e dallo stile degli uomini ritratti nelle celebri illustrazioni di René Gruau. La reinterpretazione di Lardini vede protagoniste giacche bianche con piping arancioni o gessati irregolari, e T-shirt con disegni ad hoc riconducibili allo stile dell’artista riminese. Il tutto proposto in una collezione dove a dominare sono tonalità estive come il rosso, il giallo, il blu e, come dicevamo, l’arancio, tessuti best-seller come i Principe di Galles e fantasie come i check e le righe.